Giorgia Meloni porta il governo a Cutro Ecco il piano | stretta sugli scafisti | espulsioni più efficaci | ingressi regolari

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 9 marzo 2023) Vuole dare un segnale,. Eilin trasferta a. Per chiudere con le polemiche e dare un segnale "concreto" che per l'esecutivo è una priorità, un dovere "morale", quello di evitare altre tragedie del mare come quella di dieci giorni fa davanti alle coste calabresi.ha scelto di "metterci la faccia", prepara un gesto "simbolico" per rendere omaggio alle oltre 70 vittime del naufragio, e punta tutto sullasui "trafficanti" L'articolo proviene da Firenze Post.