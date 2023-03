Giorgia affama gli affamati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 marzo 2023) La riduzione degli importi previsti per il Reddito di cittadinanza è una delle cose più infami del governo Meloni.Enza Capresevia email Gentile lettrice, era ovvio che la Melonisse gliti: è nella sua natura di finta cristiana (“Sono donna, sono madre, sono cristiana”), appartiene alla sua ideologia, è nel Dna del suo personale carrierismo. Guardi come ha capovolto tutte le sue posizioni pur di arrivare al governo e, da lì in avanti, per mantenere il potere: da sovranista si è fatta “americanista” e filo Nato, da antieuropeista è diventata europeista: “Europa, è finita la pacchia” diceva un secolo fa, il 18 settembre scorso. E invece si è stesa a tappetino a Bruxelles: il pos, il tetto ai contanti, le concessioni balneari, il Pnrr e pure il contrasto all’immigrazione: sono anni che sbraita di portaerei per l’impossibile blocco navale del ...