Giorgi-Pegula in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023 (Di giovedì 9 marzo 2023) Camila Giorgi sfiderà Jessica Pegula nel secondo turno del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Dopo il successo all’esordio contro Arantxa Rus, la tennista azzurra va a caccia dell’impresa contro la terza forza del seeding nonché beniamina di casa Pegula. Match ovviamente in salita per Camila, che affronta la numero 3 del mondo e lo farà da sfavorita. Inoltre, neppure i precedenti lasciano ben sperare visto che Pegula conduce 6-2. L’azzurra tuttavia sta vivendo un ottimo momento di forma, complice il titolo recentemente vinto a Merida, e potrà sicuramente dare del filo da torcere all’americana. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Giorgi e Pegula scenderanno in campo venerdì 10 marzo, con orario ancora ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Camilasfiderà Jessicanel secondo turno del Wta 1000 di, in programma dall’8 al 19 marzo. Dopo il successo all’esordio contro Arantxa Rus, la tennista azzurra va a caccia dell’impresa contro la terza forza del seeding nonché beniamina di casa. Match ovviamente in salita per Camila, che affronta la numero 3 del mondo e lo farà da sfavorita. Inoltre, neppure i precedenti lasciano ben sperare visto checonduce 6-2. L’azzurra tuttavia sta vivendo un ottimo momento di forma, complice il titolo recentemente vinto a Merida, e potrà sicuramente dare del filo da torcere all’americana. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 10 marzo, conancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ESORDIO POSITIVO PER CAMILA ?? Brava Giorgi a rimanere concentrata in un match nel quale ha commesso diversi errori,… - Marilenapas : RT @WeAreTennisITA: ESORDIO POSITIVO PER CAMILA ?? Brava Giorgi a rimanere concentrata in un match nel quale ha commesso diversi errori, all… - flamanc24 : RT @WeAreTennisITA: ESORDIO POSITIVO PER CAMILA ?? Brava Giorgi a rimanere concentrata in un match nel quale ha commesso diversi errori, all… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: #IndianWells, Giorgi subito bene, ora trova la Pegula - Gazzetta_it : #IndianWells, Giorgi subito bene, ora trova la Pegula -