Ginnastica artistica | Coppa del Mondo | Giorgia Villa e Nicola Bartolini agguantano la Finale a Baku

A Baku (Azerbaijan) è iniziata la terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale riservato ai singoli attrezzi. Prima giornata riservata alle qualificazioni, dove gli azzurri si sono messi in mostra. Giorgia Villa ha staccato il biglietto per la Finale alle parallele asimmetriche con il secondo punteggio del turno preliminare. La bergamasca, alla sua prima gara internazionale in questa stagione, ha offerto un esercizio convincente ed è stata premiata con il punteggio complessivo di 13.900 (5.9 il D Score) dopo lo squillo di cinque giorni fa in Serie A. La 20enne ha chiuso alle spalle della portentosa cinese Qiyuan Qiu, impressionante 15enne che aveva già convinto settimana scorsa a Doha e che sembra ...

