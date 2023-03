Gilda Ammendola trovata impiccata in carcere a Parigi: è giallo. Famiglia chiede la verità (Di giovedì 9 marzo 2023) La 32enne napoletana, mamma di una bambina di 8, sembra non avesse precedenti. I familiari hanno presentato un esposto e i pm di Roma hanno aperto un fascicolo per istigazione al ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) La 32enne napoletana, mamma di una bambina di 8, sembra non avesse precedenti. I familiari hanno presentato un esposto e i pm di Roma hanno aperto un fascicolo per istigazione al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La ragazza, prima di impiccarsi, avrebbe fatto chiedere ai familiari di inviarle abiti ed effetti personali. Un att… - infoitinterno : Gilda Ammendola trovata impiccata in carcere a Parigi: è giallo - anna21430786 : RT @Agenzia_Ansa: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte, il 21 gennaio scorso, di Gilda Ammendola,… - bizcommunityit : Gilda Ammendola, la misteriosa morte dell'italiana arrestata a Parigi: trovata impiccata in cella. Aveva una figlia… - infoitinterno : Gilda Ammendola trovata morta in carcere a Parigi, la procura di Roma apre un fascicolo -