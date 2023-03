Gilda Ammendola | la misteriosa morte dell' italiana arrestata a Parigi | trovata impiccata in cella Era madre di una bimba di 8 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La ragazza, prima di impiccarsi, avrebbe fatto chiedere ai familiari di inviarle abiti ed effetti personali. Un att… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La ragazza, prima di impiccarsi, avrebbe fatto chiedere ai familiari di inviarle abiti ed effetti personali. Un atteggiamento… - flamanc24 : RT @leggoit: Gilda Ammendola, la misteriosa morte dell'italiana arrestata a #Parigi: trovata impiccata in cella. Era madre di una bimba di… - Gazzettino : Gilda Ammendola, la misteriosa morte dell'italiana arrestata a Parigi: trovata impiccata in cella. Era madre di una… - leggoit : Gilda Ammendola, la misteriosa morte dell'italiana arrestata a #Parigi: trovata impiccata in cella. Era madre di un… -

È una vicenda dai contorni ancora molto nebulosi quella che riguarda, 32enne italiana arrestata in Francia e morta in carcere. Il corpo senza vita della donna, originaria di Portici ( Napoli ), è stato trovato in cella lo scorso 22 gennaio., ...Non è chiaro perché, 32 anni di Portici , provincia di Napoli, sia finita in carcere a Parigi il 21 gennaio scorso. Di certo è che il giorno dopo il suo corpo è stato trovato senza vita in cella nell'...Si tratta di, madre di una bambina di otto anni, che è morta in un carcere parigino. La ragazza di Portici era detenuta nell'istituto Flevry - Mèrogis e stando alla versione delle ...

Gilda Ammendola, la napoletana morta in carcere a Parigi: quella strana telefonata e i dubbi sul suicidio Corriere della Sera

È una vicenda dai contorni ancora molto nebulosi quella che riguarda Gilda Ammendola, 32enne italiana arrestata in Francia e morta in carcere. Il corpo senza vita della donna, originaria ...Non è chiaro perché Gilda Ammendola, 32 anni di Portici, provincia di Napoli, sia finita in carcere a Parigi il 21 gennaio scorso. Di certo è che il giorno dopo il suo corpo è stato trovato senza vita ...