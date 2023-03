Gigi Hadid: “Sono una nepo baby, ma nel lavoro ho sempre dato il massimo” (Di giovedì 9 marzo 2023) Gigi Hadid fa tornare di tendenza un termine, da noi, poco conosciuto, quello del “nepo baby“. La modella infatti ha ammesso di essere prodotto del nepotismo, ma anche di non vergognarsi di questo che i suoi genitori di successo le hanno insegnato l’importanza del lavoro. La top model americana ha rilasciato un’intervista al The Times, specificando: “Tecnicamente Sono una ‘nepo baby’. Non ho mai negato di essere una persona privilegiata. I miei genitori mi hanno insegnato che avere una madre e un padre di successo non vuol dire che non si può lavorare dando il massimo“. La madre di Gigi è Yolanda Hadid nota reality star, mentre il padre è Mohamed Hadid un ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023)fa tornare di tendenza un termine, da noi, poco conosciuto, quello del ““. La modella infatti ha ammesso di essere prodotto deltismo, ma anche di non vergognarsi di questo che i suoi genitori di successo le hanno insegnato l’importanza del. La top model americana ha rilasciato un’intervista al The Times, specificando: “Tecnicamenteuna ‘’. Non ho mai negato di essere una persona privilegiata. I miei genitori mi hanno insegnato che avere una madre e un padre di successo non vuol dire che non si può lavorare dando il“. La madre diè Yolandanota reality star, mentre il padre è Mohamedun ...

