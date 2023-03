Giarrusso da ridere: “Dò fastidio per le mie inchieste ma nel Pd entro: mi vuole anche la Schlein” (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo aver “favorito” la sconfitta di Bonaccini alle Primarie del Pd, con quell’intervento al congresso nel quale annunciava il suo sostegno al governatore dell’Emilia Romagna, Dino Giarrusso, ex grillino a caccia di partiti, torna a farsi sentire facendo intendere di essere stato avvicinato anche da “quelli della Schlein” e di avere in animo di riprovare ad entrare nel Pd prima dell’estate. Siamo, forse, alle comiche finali, soprattutto quando Giarrusso lascia intendere che qualcuno, nel Pd, non lo abbia voluto per le sue inchieste “scomode” fatte quando lavorava per le Iene. Giarrusso e il Pd, le comiche finali “Ho annunciato il mio ingresso nel Pd d’accordo con alcuni dirigenti. Poi essendoci state delle reazioni di alcuni e visto che la sensibilità di qualcuno è stata toccata, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo aver “favorito” la sconfitta di Bonaccini alle Primarie del Pd, con quell’intervento al congresso nel quale annunciava il suo sostegno al governatore dell’Emilia Romagna, Dino, ex grillino a caccia di partiti, torna a farsi sentire facendo intendere di essere stato avvicinatoda “quelli della” e di avere in animo di riprovare ad entrare nel Pd prima dell’estate. Siamo, forse, alle comiche finali, soprattutto quandolascia intendere che qualcuno, nel Pd, non lo abbia voluto per le sue“scomode” fatte quando lavorava per le Iene.e il Pd, le comiche finali “Ho annunciato il mio ingresso nel Pd d’accordo con alcuni dirigenti. Poi essendoci state delle reazioni di alcuni e visto che la sensibilità di qualcuno è stata toccata, ...

