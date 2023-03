(Di giovedì 9 marzo 2023) Intre giovani che si vantavano in video, diventati virali, di contaminare e sporcare ile il sashimi in vendita in una catena diper puro sfregio, sono stati arrestati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Giappone: contaminavano il sushi nei fast-food, 3 arresti: Giovani 'sushi-terroristi' leccavano e sporcavano porzio… -

Intre giovani che si vantavano in video, diventati virali, di contaminare e sporcare il sushi e il sashimi in vendita in una catena di fast - food per puro sfregio, sono stati arrestati nella ...Intre giovani che si vantavano in video, diventati virali, di contaminare e sporcare il sushi e il sashimi in vendita in una catena di fast - food per puro sfregio, sono stati arrestati nella ...

Giappone: contaminavano il sushi nei fast-food, 3 arresti - Mondo Agenzia ANSA

In Giappone tre giovani che si vantavano in video, diventati virali, di contaminare e sporcare il sushi e il sashimi in vendita in una catena di fast-food per puro sfregio, sono stati arrestati nella ...In Giappone tre giovani che si vantavano in video, diventati virali, di contaminare e sporcare il sushi e il sashimi in vendita in una catena di fast-food per puro sfregio, sono stati arrestati nella ...