Gianmarco Tamberi | “Tradito da mio papà | mi ha costretto a lasciare il basket Rapporto conflittuale | ora sintonia con Ciotti”

(Di giovedì 9 marzo 2023)non ha disputato gare al coperto negli ultimi due mesi e la sua ultima apparizione in pedana risale allo scorso settembre, quando conquistò la Diamond League a Zurigo. Il Campione Olimpico di salto in alto si sta concentrando sulla stagione all’aperto, con il mirino puntato sui Mondiali di Budapest, dove cercherà di mettersi al collo l’unica medaglia d’oro che manca al suo glorioso palmarese. Nel frattempo il fuoriclasse marchigiano ha dovuto fare i conti anche con un problema fisico e ha deciso di cambiare il tecnico, lasciando il padre Marco e affidandosi a Giulione ha parlato in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Con Giulioc’è statada subito, lo sento affine al mio salto e alle mie idee. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @Corriere: Tamberi e la rottura col padre: «Mi impose la scelta tra atletica e basket, non l’ho mai perdonato» - Corriere : Tamberi e la rottura col padre: «Mi impose la scelta tra atletica e basket, non l’ho mai perdonato» - serieB123 : Tamberi e la rottura col padre: «Mi impose di scegliere tra basket e atletica, non l’ho mai perdonato»… - STnews365 : ???? Si è confessato ai microfoni di Gianluca Gazzoli, nel podcast 'Passa dal BSMT', il campione olimpico Gianmarco… - BananitaMayu : RT @Eurosport_IT: Gimbo ci dà appuntamento, l’ultimo a cinque cerchi, a Parigi ?? ?? -

C'è un forte interessamento per portare la mostra in giro nel mondo e ampliarla, dovremo includere Marcell Jacobs eper esempio. Personalmente non avrei messo nessuno del calcio, ma ...Si è confessato ai microfoni di Gianluca Gazzoli, nel podcast "Passa dal BSMT", il campione olimpico, stella del salto in alto: "Mi sto allenando forte in vista della fase finale della mia carriera, non so se saranno solo due anni di atletica al massimo livello, ma so che Parigi ...... da Roberto Baggio a Pecco Bagnaia, passando per le gemelle Asia e Alice D'Amato, Lorenzo Musetti, Mauro Pelaschier,, Carlotta Gilli, Alessandro Michieletto, tanti calciatori della ...

Gianmarco Tamberi: "Tradito da mio papà, mi ha costretto a lasciare il basket. Rapporto conflittuale, ora sintonia con Ciotti" OA Sport

Dopo anni di collaborazione con Tamberi senior, l’oro olimpico nell’alto passa sotto la guida tecnica di Giulio Ciotti, ex saltatore, e racconta che gli screzi con papà iniziarono da ragazzo: «Ho dovu ...Gianmarco Tamberi, il campione olimpico del salto in alto maschile alle Olimpiadi di Tokyo (in coabitazione con il qatariota Mutaz Essa Barshim), ha reso nota una parte importante del suo futuro profe ...