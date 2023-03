Gianlugi Nuzzi bloccato sul volo Londra-Milano | l’annuncio surreale a bordo | «L’aereo pesa troppo | qualcuno deve scendere…» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 marzo 2023) Disavventura per il giornalista Gianluigiche si è ritrovatoin aereo ancor prima del decollo per un «problema di peso». In unsul suo profilo Instagram, il conduttore di Quarto grado ha mostrato un’assistente dicostretta a fare un annuncio che ha lasciato di stucco tutti i passeggeri ormai accomodatisi sulle poltrone: «Siamo bloccati nel– scrive– perché dicono c’è vento e… cercano 5ntari che scendano e stiamo a… Fantascienza». Il giornalista si trovava sulLinate, da cui l’assistente diha provato a trovare quattro uomini e una donna ...