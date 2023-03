Giaele De Donà imbarazza Luca Onestini al GF Vip: cosa è accaduto (Di giovedì 9 marzo 2023) Giaele De Donà ha fatto un gesto che Luca Onestini non ha gradito ieri in tarda serata. cosa è accaduto tra i due vipponi? Tutta colpa del gioco obbligo o verità e Luca Onestini si è ritrovato a vivere un momento di imbarazzo al Grande Fratello Vip 7 ieri in tarda serata in cortiletto. Luca era insieme a Edoardo Tavassi, Donnamaria e Maestrelli quando Giaele gli si è avvicinata e si è seduta sulle sue gambe e ha cercato di baciarlo sul collo. A quel punto prima che lei lo baciasse, il vippone ha schivato il bacio visibilmente infastidito dicendole “sei impazzita?” leggi anche–> Giaele De Donà, grande progetto dopo il GF Vip: “Ecco cosa voglio fare” La De ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 marzo 2023)Deha fatto un gesto chenon ha gradito ieri in tarda serata.tra i due vipponi? Tutta colpa del gioco obbligo o verità esi è ritrovato a vivere un momento di imbarazzo al Grande Fratello Vip 7 ieri in tarda serata in cortiletto.era insieme a Edoardo Tavassi, Donnamaria e Maestrelli quandogli si è avvicinata e si è seduta sulle sue gambe e ha cercato di baciarlo sul collo. A quel punto prima che lei lo baciasse, il vippone ha schivato il bacio visibilmente infastidito dicendole “sei impazzita?” leggi anche–>De, grande progetto dopo il GF Vip: “Eccovoglio fare” La De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Giaele De Donà ha fatto un gesto che Luca Onestini non ha gradito ieri in tarda serata. Cosa è accaduto tra i due v… - ElenaProvenzan3 : La penitenza per Giaele De Donà: - sonoingenua_ : Alla fine la persona più ossessionata da Antonino e Ginevra… più degli haters stessi, più dei fanatici… è Giaele de… - COCHITOONFIRE : Comunque volevo fare un tweet di apprezzamento per Giaele a cui dona moltissimo il blu elettrico. L’avevo già pensa… - ElenaProvenzan3 : Suggerimenti per Oriana Marzoli da parte di Giaele De Donà - Grande Fratello VIP | GFVIP 7: -

Gf Vip, Giaele imbarazza Luca Onestini: quel bacio schivato, lui senza parole. Cos'è accaduto Al Grande Fratello Vip è andato in scena un episodio inaspettato in cui Giaele De Donà ha inaspettatamente baciato sul collo il concorrente Luca Onestini . La ragazza ha spiegato di essere stata costretta a causa del gioco 'Obbligo e Verità', ma Luca sembra non aver ... Antonino e Ginevra, tutta la verità sul bacio nascosto al "GF Vip" In Casa Antonino Spinalbese si è avvicinato ad altre due coinquiline, Giaele De Donà e Oriana Marzoli , e ha spiegato: "Uno dei miei problemi è quello di non riuscire a dire di no. E poi volevo ... GF Vip, Daniele Dal Moro avverte Oriana Marzoli: 'Ti mando a quel paese" ... con cui vorrebbe iniziare una storia d'amore: In un secondo momento si è sfogata anche con l'amica Giaele De Donà , la quale ha colto l'occasione per darle un prezioso consiglio: 'Tu vuoi le cose ... Al Grande Fratello Vip è andato in scena un episodio inaspettato in cuiDeha inaspettatamente baciato sul collo il concorrente Luca Onestini . La ragazza ha spiegato di essere stata costretta a causa del gioco 'Obbligo e Verità', ma Luca sembra non aver ...In Casa Antonino Spinalbese si è avvicinato ad altre due coinquiline,Dee Oriana Marzoli , e ha spiegato: "Uno dei miei problemi è quello di non riuscire a dire di no. E poi volevo ...... con cui vorrebbe iniziare una storia d'amore: In un secondo momento si è sfogata anche con l'amicaDe, la quale ha colto l'occasione per darle un prezioso consiglio: 'Tu vuoi le cose ... "GF Vip", Giaele De Donà e la lettera del marito TGCOM