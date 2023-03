Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli | il video del bacio alla francese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Wilma Goich, Matteo Diamante, Giacomo Urtis e la nostra Giulia Salemi in… - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Ospite di Belve, il chirurgo estetico ed ex gieffino ha fatto alcune confessioni sulla sua vita privata che hanno scatenato… - ilgiornale : Ospite di Belve, il chirurgo estetico ed ex gieffino ha fatto alcune confessioni sulla sua vita privata che hanno s… - giacomourtis : RT @ManuelHolmes_: Sono due giorni che mi chiedo dove avessi già visto Giacomo Urtis. Risolto. #Belve - giacomourtis : RT @shhyesimanxde: Giacomo Urtis ieri sera a Belve. -

L'ospitata dinel programma Belve ha fatto molto discutere. Le dichiarazioni rilasciate dal chirurgo plastico dei vip, ex concorrente del Grande fratello, hanno lasciato il segno soprattutto per le ...Ospite con il chirurgo plastico dei vipe la top model Bianca Balti, il cantante ha parlato della dolorosa scomparsa della figlia Ylenia ma, soprattutto, della guerra in Ucraina. Alcune ...Chi è, noto come il chirurgo dei vip, è nato a Caracas nel 1977. Negli anni si è fatto notare per aver partecipato più volte a 'Pomeriggio Cinque', 'Domenica Live' e '...

Giacomo Urtis, il cambio look e la confessione a Belve: "Ero invaghito di Fabrizio Corona" La Gazzetta dello Sport

Ospite di Belve, il chirurgo estetico ed ex gieffino ha fatto alcune confessioni sulla sua vita privata che hanno scatenato il gossip sul web ...Chioma bionda con boccoli, occhi da gatto, naso all'insù, zigomi sporgenti e labbra turgide. Il medico alterna la carriera televisiva alla sala ...