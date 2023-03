(Di giovedì 9 marzo 2023) Il cinema ha spesso raccontato come l’incontro con un professore possa dare una svolta alla vita di un ragazzo o di una ragazza. In Italia gli insegnanti sono circa 700mila e tra le tante attività sono sempre più impegnati anche nell’aiutare i propri studenti a scoprire la loro strada verso il loro percorso formativo-professionale in un contesto, però, di scollamento tra istruzione e mondo del lavoro che rende più complicata una collaborazione virtuosa. Ciò emerge anche da alcuni dati: in Italia, sono circa tre milioni iche non lavorano e non studiano (NEET) e la dispersione scolastica si attesta intorno al 20%. Proprio per questo, Gi, la prima agenzia italiana per il lavoro, già impegnata in progetti che si rivolgono a genitori e studenti oggi rafforza il suo ruolo a supporto dell’inserimento nel mondo del lavoro delle nuove generazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SICKItalia : SICK è presente per la prima volta alla @Fiera Didacta Italia 2023, da oggi fino al 10 marzo, come partner di @ABB… - Giornaleditalia : Illimity Bank al fianco di Reway Group nel processo di ammissione sul mercato Euronext Growth Milan - DomenicoMainie1 : @4an_zar 'Distruggeremo il nazismo'? Ma a fianco della tua 'amata patria' combatte il Wagner Group cioè dei paramil… -

...affermato e volto nuovo allinterno dellazienda che dallo scorso autunno ricopre la carica di... Siamo davvero orgogliosi di avere al nostrodei manager di questo livello - ha commentato ...'Sia negli Stati Uniti che in Europa, abbiamo lavorato adei nostri clienti per rispondere ... Chief Financial Officer di Stevanato. 'Il finanziamento ci aiutera' a espandere la capacita' ......e Amministratore Delegato di Reway- . Colgo l'occasione per ringraziare tutti i dipendenti del Gruppo per il loro impegno quotidiano, il team di consulenti per essere stato al nostroin ...

Gi Group al fianco dei docenti per l’orientamento dei più giovani TPI

SEA Vision Group, azienda leader nella progettazione di sistemi di visione e di software per la digitalizzazione dei processi industriali, prosegue il percorso - avviato nel 2021 e dedicato all’arte c ...BMW Group ha scelto lo pneumatico estivo Vredestein Ultrac di Apollo Tyres come dotazione di serie (OE) per il nuovo SUV BMW X1.