GF VIP | crisi tra Oriana e Daniele | cosa sta succedendo | anticipazioni stasera

(Di giovedì 9 marzo 2023) . Gli Oriele, a poche puntate dalla fine del Grande Fratello Vip, potrebbero lasciarsi. L’ultima, probabilmente definitiva, sarebbe scattata con il salto diMarzoli, scelta nell’ultima puntata dal pubblico per accedere direttamente in finale. Una situazione che ha spinto la ragazza a chiedere più attenzioni dal proprio fidanzato,Dal Moro, che però si è mostrato integerrimo sulla questione: “Cara, te cerchi solo l’approvazione degli altri”. Storia inal GF VIP? Per gli esperti sì La ragazza chiede maggiori attenzioni, è vero. Ma probabilmente, gioca anche su questa posizione. Cerca di far muovere a suo favore le continue liti, spesso anche pesanti, con il proprio fidanzatoDal Moro. Se da una parte sembra esserci una strategia di gioco, ...

Daniele Dal Moro negli ultimi giorni è rimasto spiazzato dalle parole ricevute dalla madre nella puntata di lunedì del Gf Vip.Morte Maurizio Costanzo, il migliore amico racconta gli ultimi istanti: ''Ha iniziato a recitare l'Ave Maria, ma dopo i primi versi…''.