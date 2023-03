GF Vip | concorrente eliminato attacca | “Mi hanno trattato malissimo”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Per alcuni concorrenti i reality si rivelano un'arma a doppio taglio che può distruggere un'intera carriera fatta di successi e costruita con enorme fatica. Lo sa bene Attilio Romita che non conserva un buon ricordo della sua partecipazione alla settima edizione del GF Vip. Il giornalista, senza peli sulla lingua, ha lanciato un attacco al reality show condotto da Alfonso Signorini rilasciando una intervista al settimanale Nuovo Tv. Nel dettaglio, l'ex volto del TG1 ha confidato che il programma avrebbe "fatto a pezzi" la sua immagine, aggiungendo di essersi pentito di avere accettato la proposta lavorative. La figlia aveva ragione; Alessia aveva manifestato al padre tutto il suo dissenso temendo eventuali scivoloni: "Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mifatto a pezzi. Ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Signorini ha attaccato le fandom pilotate ad arte. Ma la deriva social-tossica del #GFVip è cominciata da anni. Scr… - zazoomblog : “Fatto a pezzi dal GF Vip” il duro sfogo dell’ex concorrente (che punta al ruolo di opinionista) - #“Fatto #pezzi… - blogtivvu : “Fatto a pezzi dal GF Vip”, il duro sfogo dell’ex concorrente (che punta al ruolo di opinionista) - a_alibrandi : @Loris24409820 @ElideMirce Non hanno dato importanza a Ippocrate pensando fosse un concorrente del grande fratello VIP - ciuppina : RT @saggioilmatto: 'Dopo la puntata, il branco attacca Nikita' Ormai i giornali parlano come fosse normalità accettata il bullismo da gang… -

Un buon recupero per l'atleta italiano exdel Grande Fratello, che rincorre il sogno della qualificazione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Manuel Bortuzzo in gara nei 100 ...Continuando a cimentarsi come, nel 2020, partecipa all'ottava edizione di Pechino ... Tra le coppie"sposate" da Miccio ci sono Fillipa Lagerback e Daniele Bossari, Valeria Marini e ...... la prima finalista della settima edizione del Grande Fratelloha deciso di affrontarlo e ... Un comportamento ambiguo e inaspettato che ha provocato la reazione furiosa delveneto : ...

GF Vip, i concorrenti eliminati non saranno più in studio: ecco perchè, la scelta di Alfonso Signorini Canale Dieci

Canzoni in giardino, partite di biliardo, scherzi, battute, balli in gruppo, sogni notturni, un risveglio spensierato ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...