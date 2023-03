Gf Vip | caos in casa? Cos’è successo

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 9 marzo 2023) Al Gf Vip sembra che come sempre non siano pochi i litigi e pare anche che comunque ci siano state proprio diverse problematiche in queste ore tra Daniele e Oriana, visto che quest’ultima sembra che si sia di nuovo lamentata con il Vip, spiegandogli che comunque lei non si sente voluta, non si sentirebbe praticamente apprezzata, cioè vorrebbe ricevere dei complimenti. Insomma, ecco che pare che praticamente sembra che i due non facciano proprio altro che litigare, anche perché pare che Oriana, visto che avrebbe avuto modo di sfogarsi con Luca Onestini, pare che comunque abbia detto che allora preferiva il suo ex, visto che comunque il suo ex ragazzo davvero teneva a lei. Gf Vip,? Al Gf Vip sembra che Oriana, parlando con Luca Onestini, abbaia scatenato una sorta diin rete visto che avrebbe detto che allora preferisce il suo ex rispetto a ...