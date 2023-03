“GF Vip 7”, ormai ci sono pochi dubbi: è ad un passo dal lasciare il reality (Di giovedì 9 marzo 2023) News Tv. Siamo alla battute finale del “GF Vip 7”, il gioco è nel vivo. Cosa dicono i sondaggi? Nell’ultima puntata di lunedì 6 marzo 2023 non c’è stata alcuna eliminazione. I vipponi hanno però scelto il primo finalista. In lizza c’erano Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia e Davide Donadei. Alla fine la più votata è stata la modella venezuelana Oriana Marzoli. In questa settimana il pubblico dovrà decidere chi salvare. Leggi anche: “Tavassi, devi sapere una cosa”. GF Vip, una voce da fuori “avvisa” Edoardo Leggi anche: GF Vip, Luca Onestini confessa tutto su Ivana davanti a tutta l’Italia All’ultima puntata del “GF Vip 7” in nomination sono finiti Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. C’è ancora un ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 marzo 2023) News Tv. Siamo alla battute finale del “GF Vip 7”, il gioco è nel vivo. Cosa dicono i sondaggi? Nell’ultima puntata di lunedì 6 marzo 2023 non c’è stata alcuna eliminazione. I vipponi hanno però scelto il primo finalista. In lizza c’erano Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia e Davide Donadei. Alla fine la più votata è stata la modella venezuelana Oriana Marzoli. In questa settimana il pubblico dovrà decidere chi salvare. Leggi anche: “Tavassi, devi sapere una cosa”. GF Vip, una voce da fuori “avvisa” Edoardo Leggi anche: GF Vip, Luca Onestini confessa tutto su Ivana davanti a tutta l’Italia All’ultima puntata del “GF Vip 7” in nominationfiniti Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. C’è ancora un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciuppina : RT @saggioilmatto: 'Dopo la puntata, il branco attacca Nikita' Ormai i giornali parlano come fosse normalità accettata il bullismo da gang… - trallalalalala_ : Lei che parla di se stessa in terza persona io sto male lei ormai è una vip - _TheQueen_95 : @martadicecose Ormai si crede una vip - PazzadiJuve71 : RT @saggioilmatto: 'Dopo la puntata, il branco attacca Nikita' Ormai i giornali parlano come fosse normalità accettata il bullismo da gang… - cheridere0 : RT @saggioilmatto: 'Dopo la puntata, il branco attacca Nikita' Ormai i giornali parlano come fosse normalità accettata il bullismo da gang… -