“GF Vip 7” | Oriana Marzoli smaschera Onestini | “Ma come fai?”

(Di giovedì 9 marzo 2023) News tv. Da fuori sono sempre sembrati molto affiatati. Da quando sono entrati nella Casa del “Grande Fratello Vip”e Lucahanno mostrato subito di avere molto in comune. Tanti addirittura hanno sospettato che dietro la solida amicizia ci fosse qualcosa di più. Anche perché l’alchimia è visibile, manifesta: i due amano giocare, ridere, scherzare ma sanno anche affrontare argomenti seri. Nelle scorse ore proprio una delle loro chiacchierate è finita nel mirino del popolo del web. leggi anche: “GF Vip 7”, ecco chi vince: ex concorrente fa un pronostico e svela altri retroscena leggi anche: “GF VIP” 7, Nikita dichiara di aver visto un angelo: “Era vestito di bianco” “GF Vip 7”,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La “Reina” Oriana Marzoli è la prima finalista del #GfVip. La Vippona merita questo traguardo per essersi distinta… - GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono Oriana e Nikita! #GFVIP - virgivirgivivi : GF VIP Matteo Diamante fa emergere la verità su Nikita - IsaeChia : #GfVip 7, ex Vippona prende le difese di Oriana Marzoli e si scaglia contro Daniele Dal Moro: “Lei ormai non serve… - CorriereCitta : GF VIP, crisi tra Oriana e Daniele: cosa sta succedendo, anticipazioni stasera -

Gf, Micol Incorvaia imbarazzata per Edoardo: lei non capisce la domanda die fa una gaffe Gf, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi rischiano grosso Ecco cosa è successo stanotte ...Nella mattina odierna nel giardinetto della casa del Gf, Edoardo Tavassi era insieme a Luca ede ha cominciato a parlare di quello che succederà in puntata, ovvero di chi riceverà una sorpresa dal di fuori, di seguito ecco le sue parole a ...Questo lunedìMarzoli una protagonista del Grande Fratello7, è risultata in testa alla classifica di gradimento conquistando l'accesso alla finalissima. La felicità della showgirl venezuelana è stata ...

All'interno della casa del Gf Vip la tensione continua a crescere e aumnetano anche i litigi. Così è successo anche tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che hanno discusso ...Antonella Fiordelisi è entrata in crisi dopo aver appreso che il secondo più votato come finalista del GF VIP 7 è stato Tavassi e non lei.