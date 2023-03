Gf Vip 7, “niente tatuaggi in vista né abiti scollati”: è bufera per le richieste degli autori ai Vipponi prima della diretta (Di giovedì 9 marzo 2023) A poco più di un’ora dalla quarantesima puntata del Gf Vip sui social è scoppiata la bufera! Una decisione presa in giornata dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe generato il caos fra i Vipponi – prima – e gli internauti – poi. Sembrerebbe che abbiano proibito alle concorrenti della Casa di Cinecittà di indossare abiti troppo scollati e di mostrare i tatuaggi in prima serata. richieste che hanno lasciato attoniti i Vipponi, rimasti sorpresi dalle richieste degli autori. A Micol Incorvaia avrebbero addirittura comprato delle calze più coprenti. Nei giorni scorsi era arrivata la ramanzina Pier Silvio Berlusconi, il quale aveva esternato ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 marzo 2023) A poco più di un’ora dalla quarantesima puntata del Gf Vip sui social è scoppiata la! Una decisione presa in giornata dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe generato il caos fra i– e gli internauti – poi. Sembrerebbe che abbiano proibito alle concorrentiCasa di Cinecittà di indossaretroppoe di mostrare iinserata.che hanno lasciato attoniti i, rimasti sorpresi dalle. A Micol Incorvaia avrebbero addirittura comprato delle calze più coprenti. Nei giorni scorsi era arrivata la ramanzina Pier Silvio Berlusconi, il quale aveva esternato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : “Niente tatuaggi e orecchini”: le curiose (e assurde) richieste del GF Vip in vista della puntata – VIDEO #gfvip - micagointodo : RT @BITCHYFit: Tatuaggi coperti e niente orecchini vistosi per uomini al GF Vip? Scoppia la polemica #GFVip - BarbaraColosimo : RT @BITCHYFit: Tatuaggi coperti e niente orecchini vistosi per uomini al GF Vip? Scoppia la polemica #GFVip - Claudia16019672 : RT @BITCHYFit: Tatuaggi coperti e niente orecchini vistosi per uomini al GF Vip? Scoppia la polemica #GFVip - BBorgnsi : RT @BITCHYFit: Tatuaggi coperti e niente orecchini vistosi per uomini al GF Vip? Scoppia la polemica #GFVip -