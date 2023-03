Gf Vip 7 | le anticipazioni sulla quarantesima puntata

Leggi su isaechia

(Di giovedì 9 marzo 2023) Mancano ormai poche ore alladella settima edizione del Gf Vip. Dopo aver decretato la prima finalista, ovvero Oriana Marzoli, conosceremo chi dovrà abbandonare la Casa del reality show. In nomination ci sono: Milena Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Luca Onestini. Quale Vippone uscirà dalla porta rossa? Nel frattempo Federica Panicucci nel corso di Mattino5 ha offerto al pubblico qualche anticipazione su quanto vedremo in onda questa sera: Stasera in diretta in prima serata su Canale 5 il Gf Vip. Attenzione perché ci saranno dolci sorprese per Davide Donadei e Milena Miconi. Nikita Pelizon riceverà una visita inaspettata. E poi Oriana Marzoli la prima finalista ha suscitato un po’ di malumori. Lo vedrete stasera. Tutto questo con Alfonso Signorini. Tempo di spoiler ...