Gf Vip 7, fuori dalla Casa urlano che Edoardo Tavassi era secondo al televoto per il finalista: la reazione di Antonella Fiordelisi (Di giovedì 9 marzo 2023) La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì ha decretato Oriana Marzoli prima finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. L'influencer venezuelana è andata in studio per scoprire l'esito della votazione insieme ad Antonella Fiordelisi. Un testa a testa senza esclusione di colpi per due indiscusse protagoniste di questa edizione. La felicità di essere arrivata fino alla fine per la Fiordelisi però si è presto offuscata. Ieri sera alcuni fan della trasmissione hanno urlato a Edoardo Tavassi di essere arrivato secondo al televoto, gettando la Vippona nello sconforto. Stando a quanto riportato su Twitter, Antonella Fiordelisi sarebbe andata in confessionale a piangere, lamentandosi del ...

