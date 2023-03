“GF Vip 7” | ecco chi vince | ex concorrente fa un pronostico e svela altri retroscena

(Di giovedì 9 marzo 2023) News Tv. “GF Vip 7”, chi? La settima edizione del “Grande Fratello Vip”, in onda in prima serata su Canale 5 dal 19 settembre 2022, terminerà il prossimo 3 aprile 2023. Manca pochissimo alla finale del programma condotto da Alfonso Signorini e qualcuno avanza già qualche ipotesi sul possibile vincitore. Nicole Murgia, intervistata da «Casa Chi», ha fatto un preciso. La giovane ha detto anche cosa la lega all’ex volto di «Forum» Edoardo Donnamaria. leggi anche: “GF Vip 7”, il duro sfogo di Antonella: ne ha per tutti leggi anche: “GF Vip 7”, ormai ci sono pochi dubbi: è ad un passo dal lasciare il reality Parlando dei rapporti con Donnamaria nel loft di Cinecittà, Nicole Murgia ha dichiarato a «Casa Chi»: «No, non ero pazza d’amore di Edoardo. Giuro, no. Però quando ho visto la clip montata dalla fantastica regia mi è ...

"No, non ero pazza d'amore di Edoardo. Giuro, no. Però quando ho visto la clip montata dalla fantastica regia mi è venuto pure ...

Sondaggio televoto Grande Fratello vip 7 oggi: ecco chi rischia di più Tag24

