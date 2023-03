Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi racconta la sua versione dei fatti sulla relazione con il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa (Di giovedì 9 marzo 2023) Antonella Fiordelisi, nella Casa del Grande Fratello Vip 7, è tornata a parlare dell’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Durante una conversazione con il fidanzato Edoardo Donnamaria, la schermitrice ha rivelato cosa avrebbe detto al mental coach prima di iniziare l’esperienza televisiva. E la versione fornita da Antonella sembrerebbe smentire quanto detto finora da Gianluca, che spesso ha commentato il percorso della ex fidanzata nella Casa di Cinecittà. Tra interviste e messaggi diffusi sui social, Benincasa ha fatto intendere che la Fiordelisi avrebbe “finto” di essere single per poter creare una storia d’amore nel programma ed accaparrarsi il sostegno dei fan. Recentemente, ai microfoni di Casa Pipol, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 marzo 2023), nella Casa del Grande Fratello Vip 7, è tornata a parlare dell’ex. Durante una conversazione con ilEdoardo Donnamaria, la schermitrice ha rivelato cosa avrebbe detto al mental coach prima di iniziare l’esperienza televisiva. E lafornita dasembrerebbe smentire quanto detto finora da, che spesso ha commentato il percorso della ex fidanzata nella Casa di Cinecittà. Tra interviste e messaggi diffusi sui social,ha fatto intendere che laavrebbe “finto” di essere single per poter creare una storia d’amore nel programma ed accaparrarsi il sostegno dei fan. Recentemente, ai microfoni di Casa Pipol, ...

