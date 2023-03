Georgia, vince la protesta: governo di Tblisi ritira legge 'agenti stranieri'. Torna la calma (Di giovedì 9 marzo 2023) - Il provvedimento avrebbe silenziato il dissenso e reso più difficile l'entrata nell'Ue. L'opposizione però insiste e chiede di conoscere tempi e modalità del ritiro della legge Leggi su tg.la7 (Di giovedì 9 marzo 2023) - Il provvedimento avrebbe silenziato il dissenso e reso più difficile l'entrata nell'Ue. L'opposizione però insiste e chiede di conoscere tempi e modalità del ritiro della

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fabio68017588 : @hidekitojo1234 Se vince la manovra Usa, la Russia entra in Georgia con l'esercito, altrimenti la Russia entra in Georgia con l'esercito. - Sanson538 : In Georgia vince la protesta Revocata la controversa legge - Loziojack2 : RT @TitvsImperator2: Come dormo sapendo che se la Russia vince in Ucraina si annette anche la Georgia, la Moldavia e la Finlandia: https://… - Guidose_ : RT @ScusateIlCFB: S06E25 - Vince Dooley e i Bulldogs del 1980 - Benvenuti nella Madness: una breve presentazione del Torneo di college bas… - huddlemag : RT @ScusateIlCFB: S06E25 - Vince Dooley e i Bulldogs del 1980 - Benvenuti nella Madness: una breve presentazione del Torneo di college bas… -