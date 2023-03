(Di giovedì 9 marzo 2023) In una nota il partito Sognono che detiene la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento ha fatto sapere: «Da partito responsabile di governo abbiamo preso la decisione di ritirare senza condizioni la proposta diche avevamo sostenuto». Secondo il bilancio fornito dal ministero dell'Internono, la polizia durante gli scontri ha fermato 133 persone mentre decine die civili sono rimasti feriti. SuTwitter i rappresentanti dell'Unione europea inhanno espresso la loro soddisfazione: «Accogliamo con favore l'annuncio del partito al governo di ritirare il progetto di‘sull'influenza straniera’. Incoraggiamo tutti i leader politicini a riprendere le riforme a favore dell'Ue, in modo inclusivo e costruttivo e in linea con le ...

HuffPostItalia : In Georgia la spuntano i manifestanti: revocata la legge filo-Russia - glooit : Georgia: revocata la legge «sugli agenti stranieri» leggi su Gloo - lacittanews : Passo indietro del Parlamento georgiano, che ha deciso di revocare la Legge sugli Agenti Stranieri. A riferirlo è l… - Alex_Bruzzi1975 : RT @tg2rai: In #Georgia dopo due notti di violenti scontri è stata revocata la legge sugli 'agenti stranieri, ma l'opposizione annuncia nuo… - piermolinengo : Passo indietro del Parlamento georgiano, che ha deciso di revocare la Legge sugli #AgentiStranieri.

Ma soprattutto in linea con le dodici priorità dellaper riuscire ad ottenere lo status di candidato. Alcune preoccupazioni, invece, arrivano dalla Russia. Dmitry Peskov , portavoce del ..., proteste in piazza: dopo gli scontrila legge pro - Putin sugli agenti stranieri. Cosa sta succedendo Star in campo (e fuori): ora Kvaratskhelia è il primo influencer georgiano ...La Russia, stamattina ha dichiarato di non aver "nulla a che fare col disegno di legge sugli agenti stranieri in": il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov ha sottolineato che "gli ...

Il partito di maggioranza in Georgia ha ritirato la legge sugli “agenti stranieri”, in seguito a due giornate di proteste davanti al Parlamento georgiano e un bilancio di 50 poliziotti feriti e 66 man ...In Georgia è stata revocata la legge sugli agenti stranieri. Le proteste hanno portato a 130 arresti e a molti feriti.