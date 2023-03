Georgia, revocata in Parlamento la legge sugli agenti stranieri (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo le proteste e gli scontri andati avanti tutta la notte, il Parlamento Georgiano ha ritirato il controverso disegno di legge sugli agenti stranieri che secondo molti avrebbe limitato la libertà di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo le proteste e gli scontri andati avanti tutta la notte, ilno ha ritirato il controverso disegno diche secondo molti avrebbe limitato la libertà di ...

