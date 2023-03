Georgia, proteste in piazza: dopo gli scontri revocata la legge pro-Putin sugli agenti stranieri. Cosa sta succedendo (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Parlamento Georgiano ha revocato la legge sugli agenti stranieri. Lo riferisce Sputnik Georgia. «Da partito responsabile di governo abbiamo preso la decisione di ritirare senza condizioni la... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Parlamentono ha revocato la. Lo riferisce Sputnik. «Da partito responsabile di governo abbiamo preso la decisione di ritirare senza condizioni la...

