Georgia, ore di violenza: poi il partito al governo annuncia la revoca della legge pro Putin Il calciatore Kvaratskhelia: «Il futuro del paese è in Europa» (Di giovedì 9 marzo 2023) Le forze speciali contro i manifestanti in piazza. Ci sono feriti negli scontri (che ricordano Euromaidan). La deputata del parlamento: «Chiediamo che la maggioranza sia ascoltata: vogliamo entrare nell'Ue»

