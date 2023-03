Georgia, Kvaratskhelia su Twitter: “Il futuro del mio paese è in Europa” (Di giovedì 9 marzo 2023) L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha espresso la sua posizione in merito a ciò che sta accadendo nel proprio paese, con le manifestazioni per la legge sugli agenti stranieri. Questo il testo del suo tweet: “Il futuro della Georgia è in Europa”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) L’attaccante del Napoli, Khvicha, ha espresso la sua posizione in merito a ciò che sta accadendo nel proprio, con le manifestazioni per la legge sugli agenti stranieri. Questo il testo del suo tweet: “Ildellaè in”. SportFace.

