Georgia, Kvara sui social: Suo futuro è in Europa (Di giovedì 9 marzo 2023) "Il futuro della Georgia e' in Europa". Cosi' l'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia con un tweet in Georgiano: alla frase seguono la bandiera della Georgia e quella dell'Ue. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

