Georgia, il partito al governo annuncia il ritiro della legge sugli "agenti stranieri". Ma l'opposizione non si fida: "Parole vaghe" (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo due giorni di proteste e scontri tra polizia e manifestanti, culminate nella notte di mercoledì quando decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Tbilisi, il partito al governo in Georgia ("Sogno Georgiano") ha dichiarato che ritirerà la legge sugli "agenti stranieri", provvedimento passato in prima lettura al Parlamento che ha riempito di manifestanti la capitale. Il disegno di legge, considerato pro-Putin dall'opposizione, prevedeva l'introduzione di un registro delle organizzazioni considerate come 'agenti di influenza straniera', sul modello di quanto già avviene in Russia. In pratica, i media e le organizzazioni non governative che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti da ...

