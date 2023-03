Georgia: il Governo ritira la legge “pro Putin” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Governo della Georgia, dopo 48 ore di proteste con migliaia di manifestanti radunati davanti alla sede del Parlamento a Tbilisi, ha annunciato di voler, momentaneamente, ritirare il progetto di legge denominato “agenti di influenza straniera”. Il partito di maggioranza, Sogno Georgiano, nella tarda serata di ieri ha ufficializzato “la decisione di ritirare senza condizioni la proposta di legge che avevamo sostenuto”. Il provvedimento, che era stato approvato in prima lettura martedì scorso, richiedeva a qualsiasi organizzazione che riceva più del 20% dei suoi finanziamenti dall’estero di registrarsi come “agenti di influenza straniera”, sulla falsariga di una legge, testata per la prima volta nella Russia di Putin nel 2012. Il ... Leggi su zon (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildella, dopo 48 ore di proteste con migliaia di manifestanti radunati davanti alla sede del Parlamento a Tbilisi, ha annunciato di voler, momentaneamente,re il progetto didenominato “agenti di influenza straniera”. Il partito di maggioranza, Sognono, nella tarda serata di ieri ha ufficializzato “la decisione dire senza condizioni la proposta diche avevamo sostenuto”. Il provvedimento, che era stato approvato in prima lettura martedì scorso, richiedeva a qualsiasi organizzazione che riceva più del 20% dei suoi finanziamenti dall’estero di registrarsi come “agenti di influenza straniera”, sulla falsariga di una, testata per la prima volta nella Russia dinel 2012. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Siamo con il popolo della #Georgia che in queste ore manifesta per le strade di #Tbilisi sventolando la bandiera eu… - ilpost : Il governo della Georgia ha rinunciato alla contestata legge sugli “agenti stranieri” - LaStampa : Georgia in fiamme: scontri in piazza tra il governo filorusso e i giovani vicini all’Occidente - sferriam : RT @ilpresidenteh: Anche se in Italia ci fosse un Governo anti statunitense ci sarebbe la gente per strada pagata dalla CIA ad inscenare ri… - Cesare14931834 : RT @putino: Vittoria dell’opposizione in #Georgia ????. Il partito al governo Georgian Dream e altri partiti della maggioranza parlamentare d… -