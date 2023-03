Georgia, dopo le proteste europeiste ritirata la legge sugli agenti stranieri (Di giovedì 9 marzo 2023) Vittoria, al momento, della protesta europeista che vede l'ombra di Mosca dietro le politiche Georgiane. Il partito al governo in Georgia ha rinunciato al suo disegno di legge riguardante le Ong e i ... Leggi su globalist (Di giovedì 9 marzo 2023) Vittoria, al momento, della protesta europeista che vede l'ombra di Mosca dietro le politichene. Il partito al governo inha rinunciato al suo disegno diriguardante le Ong e i ...

