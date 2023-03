Georgia, dopo la repressione la vittoria degli studenti: il partito di maggioranza ritira la legge modello-Cremlino sugli “agenti stranieri” (Di giovedì 9 marzo 2023) Seconda notte di proteste, trentamila a Tbilisi. Ecco cosa è successo, e perché il governo fa apparentemente marcia indietro Leggi su lastampa (Di giovedì 9 marzo 2023) Seconda notte di proteste, trentamila a Tbilisi. Ecco cosa è successo, e perché il governo fa apparentemente marcia indietro

