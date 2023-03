Georgia, dopo gli scontri il Parlamento revoca la legge sugli agenti stranieri (Di giovedì 9 marzo 2023) Leggi Anche Georgia, ancora proteste contro legge su agenti stranieri: polizia usa lacrimogeni Secondo il bilancio fornito dal ministero dell'Interno, la polizia ha fermato 133 persone mentre decine ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 marzo 2023) Leggi Anche, ancora proteste controsu: polizia usa lacrimogeni Secondo il bilancio fornito dal ministero dell'Interno, la polizia ha fermato 133 persone mentre decine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Dopo due giorni e due notti di proteste in Georgia, il disegno di legge sugli “agenti stranieri” è stato ritirato.… - fanpage : Dopo due giorni di proteste il parlamento georgiano ha deciso di ritirare la legge sugli agenti stranieri in stile… - Rom_Lisa : RT @MarcoFattorini: Dopo due giorni e due notti di proteste in Georgia, il disegno di legge sugli “agenti stranieri” è stato ritirato. #Tbi… - MarcelloN12 : RT @MarcoFattorini: Dopo due giorni e due notti di proteste in Georgia, il disegno di legge sugli “agenti stranieri” è stato ritirato. #Tbi… - Roberta61941230 : RT @MarcoFattorini: Dopo due giorni e due notti di proteste in Georgia, il disegno di legge sugli “agenti stranieri” è stato ritirato. #Tbi… -

Georgia, il Parlamento revoca la legge sugli agenti stranieri La legge sugli agenti stranieri e le proteste approfondimento Georgia, proteste contro legge "... La stessa Ue, dopo l'approvazione avvenuta martedì scorso, ha bollato la legge come incompatibile con il ... ***Georgia: Parlamento revoca legge su agenti stranieri*** Dopo le proteste che sono continuate anche per la seconda notte nella capitale della Georgia, Tiblisi, il Parlamento ha revocato la controversa legge sugli agenti stranieri. La legge di stampo russo - ... Georgia, dopo gli scontri il Parlamento revoca la legge sugli agenti stranieri Leggi Anche Georgia, ancora proteste contro legge su agenti stranieri: polizia usa lacrimogeni Secondo il bilancio fornito dal ministero dell'Interno, la polizia ha fermato 133 persone mentre decine di agenti e ... La legge sugli agenti stranieri e le proteste approfondimento, proteste contro legge "... La stessa Ue,l'approvazione avvenuta martedì scorso, ha bollato la legge come incompatibile con il ...le proteste che sono continuate anche per la seconda notte nella capitale della, Tiblisi, il Parlamento ha revocato la controversa legge sugli agenti stranieri. La legge di stampo russo - ...Leggi Anche, ancora proteste contro legge su agenti stranieri: polizia usa lacrimogeni Secondo il bilancio fornito dal ministero dell'Interno, la polizia ha fermato 133 persone mentre decine di agenti e ... Georgia, ritirata la proposta di legge su Ong e media “agenti stranieri” Il Sole 24 ORE Georgia, dopo gli scontri il Parlamento revoca la legge sugli agenti stranieri Il Parlamento della Georgia ha revocato la legge sugli agenti stranieri. "Da partito responsabile di governo abbiamo preso la decisione di ritirare senza condizioni la proposta di legge che avevamo so ... Seconda notte di proteste in…" Violente proteste in Georgia dopo l'approvazione in prima lettura del controverso disegno di legge sugli agenti stranieri. La polizia è intervenuta a Tbilisi per disperdere i… Leggi ... Il Parlamento della Georgia ha revocato la legge sugli agenti stranieri. "Da partito responsabile di governo abbiamo preso la decisione di ritirare senza condizioni la proposta di legge che avevamo so ...Violente proteste in Georgia dopo l'approvazione in prima lettura del controverso disegno di legge sugli agenti stranieri. La polizia è intervenuta a Tbilisi per disperdere i… Leggi ...