Georgia, dopo gli scontri il Parlamento revoca la legge sugli agenti stranieri - Il Cremlino: "Siamo preoccupati" (Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo il bilancio fornito dal ministero dell'Interno, la polizia ha fermato 133 persone mentre decine di agenti e civili sono rimasti feriti. Il disegno di legge era stato aspramente criticato anche ...

