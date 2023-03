Georgia, dopo gli scontri il Parlamento revoca la legge sugli agenti stranieri (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Parlamento della Georgia ha revocato la controversa legge sugli agenti stranieri. “Da partito responsabile di governo abbiamo preso la decisione di ritirare senza condizioni la proposta di legge che avevamo sostenuto”, ha detto il partito Sogno Georgiano, che detiene la maggioranza assoluta in Parlamento. La decisione fa seguito a due notti di scontri a Tbilisi, dove migliaia di manifestanti che chiedevano la revoca della legge si erano radunati davanti al Parlamento. Secondo il bilancio fornito dal ministero dell’Interno, la polizia ha fermato 133 persone mentre decine di agenti e civili sono rimasti feriti. Il disegno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildellahato la controversa. “Da partito responsabile di governo abbiamo preso la decisione di ritirare senza condizioni la proposta diche avevamo sostenuto”, ha detto il partito Sognono, che detiene la maggioranza assoluta in. La decisione fa seguito a due notti dia Tbilisi, dove migliaia di manifestanti che chiedevano ladellasi erano radunati davanti al. Secondo il bilancio fornito dal ministero dell’Interno, la polizia ha fermato 133 persone mentre decine die civili sono rimasti feriti. Il disegno di ...

