Georgia, ancora proteste contro legge su agenti stranieri: polizia usa lacrimogeni (Di giovedì 9 marzo 2023) Leggi Anche Georgia, in piazza contro legge ritenuta liberticida: 66 arresti tra i manifestanti, 50 poliziotti feriti Le immagini della Tv Georgiana hanno mostrato centinaia di poliziotti antisommossa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 marzo 2023) Leggi Anche, in piazzaritenuta liberticida: 66 arresti tra i manifestanti, 50 poliziotti feriti Le immagini della Tvna hanno mostrato centinaia di poliziotti antisommossa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : Dovremmo ringraziare #Bielorussia #Ucraina e #Georgia da qui all’eternità per averci mostrato quanto siamo fortunat… - putino : Una marea umana anche questa sera a Tbilisi in #Georgia ???? per protestare contro la legge sugli “agenti stranieri”… - MeScapin : RT @martaottaviani: Dovremmo ringraziare #Bielorussia #Ucraina e #Georgia da qui all’eternità per averci mostrato quanto siamo fortunati a… - renatoviola2 : RT @martaottaviani: Dovremmo ringraziare #Bielorussia #Ucraina e #Georgia da qui all’eternità per averci mostrato quanto siamo fortunati a… - Sonotornato4 : RT @brotto_marco: Quindi #Georgia cancella una bozza (non è ancora una legge) che richiede a persone e organizzazioni come Amnesty, HRW, Pe… -