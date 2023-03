Genova Capitale del Libro 2023 celebrata dal Maxischermo di Regione Liguria

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 9 marzo 2023)del– Fotoscelta “per l’ampiezza e l’organicità della sua proposta culturale, la valorizzazione e integrazione dell’articolato sistema bibliotecario”. La facciata del Palazzo dellain piazza De Ferrari si illumina per festeggiare la notizia della nomina diItaliana del, arrivata questa mattina dal Ministero della Cultura., come è stato sottolineato durante la proclamazione, è stata selezionata tra altre località italiane arrivate in finale “per l’ampiezza e l’organicità della sua proposta culturale, la valorizzazione e integrazione dell’articolato ...