Genoa-Ternana: probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I rossoblù vogliono blindare il secondo posto, mentre gli umbri cercano di rientrare in zona playoff. Genoa-Ternana si giocherà domenica 12 marzo 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Marassi.

Genoa-Ternana: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I liguri arrivano da tre vittorie nelle ultime cinque partite. Ma serve mantenere il secondo posto dall'assalto del Bari che è a un solo punto. Gli umbri non vincono da cinque turni, durante i quali hanno collezionato tre sconfitte e due pareggi. Attualmente sono fuori dalla zona playoff, ma non è detta l'ultima parola.

LE probabili formazioni

Genoa(4-2-3-1): Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Haps, Sturaro, Badelj, Strootman, ...

