Gazzetta – Gasperini copia Sarri per mandare in tilt Spalletti (Di giovedì 9 marzo 2023) Gasperini contro il Napoli vuole imitare la tattica della Lazio di Sarri al Maradona. Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta, si prepara a sperimentare nuove strategie contro il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, Gasperini potrebbe prendere spunto dall’idea di Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, per ottenere un risultato positivo. In vista della partita contro il Napoli, Gasperini ha in mente alcune mosse per mettere in difficoltà la squadra di Spalletti. Rispetto alla partita d’andata, Gasperini avrebbe deciso di apportare alcune modifiche. Ad esempio, per contrastare Lobotka, al posto di Pasalic verrà schierato il brasiliano Ederson, caratterizzato da maggiore dinamismo e fisicità. La novità più interessante potrebbe ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 marzo 2023)contro il Napoli vuole imitare la tattica della Lazio dial Maradona., l’allenatore dell’Atalanta, si prepara a sperimentare nuove strategie contro il Napoli. Secondo ladello Sport,potrebbe prendere spunto dall’idea di Maurizio, ex allenatore del Napoli, per ottenere un risultato positivo. In vista della partita contro il Napoli,ha in mente alcune mosse per mettere in difficoltà la squadra di. Rispetto alla partita d’andata,avrebbe deciso di apportare alcune modifiche. Ad esempio, per contrastare Lobotka, al posto di Pasalic verrà schierato il brasiliano Ederson, caratterizzato da maggiore dinamismo e fisicità. La novità più interessante potrebbe ...

