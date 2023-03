Gazzetta – Calciomercato Juve: Kenan Yildiz verso l’addio alla Primavera (Di giovedì 9 marzo 2023) 2023-03-08 18:32:33 L’autorevole Gazzetta dello Sport: Il talento classe 2005, strappato al Bayern in estate, si sente tradito dal club bianconero: gli era stato promesso il salto in NextGen a gennaio dopo aver incantato in Primavera La Juventus rischia di perdere Kenan Yildiz, stellina indiscussa delle giovanili bianconere. Il motivo? La delusione del trequartista classe 2005 riguardo al trattamento ricevuto negli ultimi mesi a Torino. Al talentino turco-tedesco era stato promesso, infatti, che dopo il Mondiale in Qatar sarebbe stato aggregato in modo permanente alla NextGen, potendo misurarsi in un campionato “di grandi” (la Serie C). Invece, dopo l’esordio con la Virtus Verona poco prima di Natale, Kenan ha collezionato solamente una panchina, senza entrare in ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 9 marzo 2023) 2023-03-08 18:32:33 L’autorevoledello Sport: Il talento classe 2005, strappato al Bayern in estate, si sente tradito dal club bianconero: gli era stato promesso il salto in NextGen a gennaio dopo aver incantato inLantus rischia di perdere, stellina indiscussa delle giovanili bianconere. Il motivo? La delusione del trequartista classe 2005 riguardo al trattamento ricevuto negli ultimi mesi a Torino. Al talentino turco-tedesco era stato promesso, infatti, che dopo il Mondiale in Qatar sarebbe stato aggregato in modo permanenteNextGen, potendo misurarsi in un campionato “di grandi” (la Serie C). Invece, dopo l’esordio con la Virtus Verona poco prima di Natale,ha collezionato solamente una panchina, senza entrare in ...

