Gambizzato dopo una lite | flash mob per Gaetano Barbuto

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Unmob si è tenuto ad Aversa (Caserta) davanti al tribunale di Napoli Nord per alzare l’attenzione sul processo, ormai alle battute conclusive – sentenza prevista per il 23 marzo – contro gli aggressori diFerriauolo, il ragazzo di Sant’Antimo (Napoli) sparato alle gambeunae che ha perduto gli arti inferiori in seguito alle ferite riportate. A organizzare l’iniziativa il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha seguito la vicenda sin dall’inizio offrendo sostegno e avviando una raccolta fondi per permettere al ragazzo di poter tornare a camminare con delle gambe bionicheaver perso gli arti inferiori; Borrelli è stato prima a casa di, dove ha ...

Gambizzato dopo lite, flash mob per Gaetano Barbuto - Campania Agenzia ANSA

