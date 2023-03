Furto aggravato, due georgiani in manette in Irpinia (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCesinali (AV) – “Furto aggravato in concorso”: è il reato di cui dovranno rispondere un 33enne e un 35enne, entrambi provenienti dalla Georgia e irregolari sul territorio nazionale, arrestati dai Carabinieri delle Stazioni di Aiello del Sabato e Serino. Nella serata di ieri, a Cesinali, i predetti avrebbero rubato uno smartphone da un’autovettura in sosta sulla pubblica via. Dopo una segnalazione fatta da un cittadino a personale della locale Polizia Municipale, anche grazie alle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza presente nella zona, è stato possibile individuare i due presunti autori del Furto e recuperare il telefonino occultato in un cestino della spazzatura. Gli elementi raccolti hanno consentito ai Carabinieri di delineare un coerente quadro indiziario che, d’intesa con la Procura ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCesinali (AV) – “in concorso”: è il reato di cui dovranno rispondere un 33enne e un 35enne, entrambi provenienti dalla Georgia e irregolari sul territorio nazionale, arrestati dai Carabinieri delle Stazioni di Aiello del Sabato e Serino. Nella serata di ieri, a Cesinali, i predetti avrebbero rubato uno smartphone da un’autovettura in sosta sulla pubblica via. Dopo una segnalazione fatta da un cittadino a personale della locale Polizia Municipale, anche grazie alle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza presente nella zona, è stato possibile individuare i due presunti autori dele recuperare il telefonino occultato in un cestino della spazzatura. Gli elementi raccolti hanno consentito ai Carabinieri di delineare un coerente quadro indiziario che, d’intesa con la Procura ...

