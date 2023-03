Furti a Roma, turista scippata dell’IPhone a Trastevere: telefono recuperato con il GPS (Di giovedì 9 marzo 2023) . Ancora storie di ladruncoli per la via della Capitale, con le vittime che nuovamente sono i molteplici turisti che vengono a trovarci per vedere le nostre bellezze archeologiche e artistiche. La sfortuna ha toccato questa volta una turista americana, che si è vista privata del proprio IPhone di ultima generazione mentre passeggiava per le vie capitoline. Furti a Roma, turista privata dell’IPhone Chi gli ha sottratto l’IPhone, è stato bravo a sfilarlo dalle tasche o dalla borsa senza farsi sentire. Probabilmente approfittando della calca presente tra le stradine di Trastevere, l’uomo è riuscito con le dita a portarsi via lo smartphone e far perdere le proprie tracce. La vittima, come si è accorta di aver subito il furto, ha subito allertato una pattuglia della Polizia Locale, che era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) . Ancora storie di ladruncoli per la via della Capitale, con le vittime che nuovamente sono i molteplici turisti che vengono a trovarci per vedere le nostre bellezze archeologiche e artistiche. La sfortuna ha toccato questa volta unaamericana, che si è vista privata del proprio IPhone di ultima generazione mentre passeggiava per le vie capitoline.privataChi gli ha sottratto l’IPhone, è stato bravo a sfilarlo dalle tasche o dalla borsa senza farsi sentire. Probabilmente approfittando della calca presente tra le stradine di, l’uomo è riuscito con le dita a portarsi via lo smartphone e far perdere le proprie tracce. La vittima, come si è accorta di aver subito il furto, ha subito allertato una pattuglia della Polizia Locale, che era ...

