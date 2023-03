Friburgo | Streich | «Un sogno per me essere qui»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Christianprima del calcio d'inizio dell'ottavo di finale d'andata di Europa League tra Juventus-Christian, tecnico del, ha parlato a Sky Sport prima del match con la Juventus, valido per l'ottavo di finale d'andata di Europa League. LA PARTITA – «E' unper me, sono qui da quasi 20 anni. Ho sempre visto la Juve in tv, questo è unche si avvera davvero». COME GIOCARSELA – «Ci serve coraggio e tenere il pallone, loro sono motivati dopo la sconfitta di Roma, spinti dalla rabbia. Noi dobbiamo stare tranquilli e non lasciarci andare alle emozioni». GRIFO – «Una partita speciale per lui. Lo abbiamo fatto crescere, sarà incredibile per la sua storia e la sua carriera. Siamo felici per Vincenzo».