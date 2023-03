Frey spiazza tutti | “Kean avrebbe dovuto colpire Mancini più forte”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 9 marzo 2023) La scorsa giornata di campionato è stata all’insegna dei big match, con due sfide “d’alta quota” come Napoli-Lazio e Roma-Juventus. Due partite che hanno sorriso alle romane per i risultati ma anche per le prestazioni offerte in campo. La sconfitta del Napoli ha sicuramente del clamoroso, una delle squadre più in forma in Europa in questo momento ha perso la prima partita tra le mura amiche in questa stagione rifilata proprio dall’ex Maurizio Sarri il quale è riuscito, con un capolavoro tattico, ad imbrigliare una delle squadre più in forma in Europa. Dicevo, se allo stadio Diego Armando Maradona fa notizia tutto ciò; nella sfida tra Roma e Juventus il risultato di 1-0 per i giallorossi scende in secondo piano per lasciar spazio alla clamorosa espulsione subita dall’attaccante bianconerodopo aver rifilato un calcio al difensore giallorosso Gianluca ...