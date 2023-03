Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Frey attacca Mancini: 'Fossi stato in Kean gli avrei tirato un calcio ancora più forte!': Duro attacco di Sebastien… - Pall_Gonfiato : #Frey duro su #Mancini: 'Fossi stato #Kean l'avrei tirato più forte' -

Nel corso della trasmissione Twitch sul canale Bepi Tv, l'ex portiere di Fiorentina e Inter, Sebastien, si esprime senza peli sulla lingua sull'episodio di Roma - Juventus, che ha visto protagonisti il difensore giallorosso Gianluca Mancini e l'attaccante bianconero Moise Kean, espulso per fallo ...attacco di Sebastiena Gianluca Mancini . L'ex portiere è intervenuto sul canale Twitch Bepi Tv e ha detto la sua sull'espulsione di Moise Kean per reazione durante Roma - Juventus : 'Il ...In panchina: Rovida, Satalino;, Folino, Marino, Pinto, Coccia; Cerretelli, Mercati, Palmieri; ... La ripresa, 47° , inizia con l'ingresso di Allievi, toccatoda Energe. Ha la peggio il ...

Frey, duro attacco a Mancini: "Kean doveva colpirlo ancora più forte!" Corriere dello Sport

L'ex portiere della Fiorentina si scaglia contro il difensore della Roma: "Giusta l'espulsione per Moise, ma è incredibile che non sia stato squalificato anche il giallorosso" ...