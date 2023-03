Fratoianni | “Basta con la politica disumana Piantedosi deve dimettersi”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 marzo 2023) Nicola, segretario di Sinistra italiana, il cdm vola a Cutro. Che ne pensa? “Trovo vergognoso che nessuno del Governo abbia sentito la necessità di andare a Cutro per un momento di vicinanza umana. Se non fosse stato per il Presidente Mattarella che ha deciso di andare a rendere omaggio alle vittime della più grande strage del Mediterraneo degli ultimi anni, le istituzioni sarebbero state assenti. L’unico che è andato a Crotone,, ci è andato per dire che i morti erano degli irresponsabili che non sarebbero dovuti partire. A volte la forma è sostanza, dopo averli abbandonati in mare li hanno abbandonati, vivi e morti, anche a terra”. Mano dal punto vista politico le spiegazioni di? “Per nulla. Ieri in aula il Ministro prima ha fornito un freddo elenco di date e di orari, poi, ...